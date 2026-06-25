Reconoce CEJUM Cuauhtémoc esfuerzo de 11 usuarias que concluyeron estudios

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Cuauhtémoc, reconoció el esfuerzo de 11 usuarias que terminaron sus estudios, ocho de ellas la secundaria y tres la preparatoria.

Bajo el lema “La Educación Transforma”, el personal de CEJUM celebró la graduación en una ceremonia llena de orgullo, emoción y esperanza que se efectuó el pasado viernes 19 de junio.

La coordinadora de CEJUM Cuauhtémoc, Rosario Chávez Quiroga, manifestó que este importante logro representa mucho más que la obtención de un certificado, “es el esfuerzo, la perseverancia y determinación de mujeres que han enfrentado múltiples desafíos”.

Dijo que son mujeres que decidieron apostar por su crecimiento personal y profesional. Algunas de ellas son madres de familia, otras combinan sus estudios con jornadas laborales y responsabilidades cotidianas.

Reconoció que ninguna de ellas permitió que las dificultades fueran un obstáculo para alcanzar sus metas.

“Cada graduada es ejemplo de que la educación es una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres, ya que fortalece su autonomía, amplía sus oportunidades de desarrollo y contribuye a mejorar las condiciones de vida tanto de ellas como de sus familias”, señaló.

Agregó que este logro reafirma el compromiso de acompañar a las usuarias en su proceso de crecimiento, brindándoles herramientas que favorezcan su desarrollo integral y les permitan avanzar a una vida libre de violencia.

“Agradecemos a las empresas y emprendedores que, con su generosidad y compromiso social, hicieron posible la realización de esta significativa celebración. Gracias a This is Balloon, Malvaa, Narciso, Alexa, Yumari, Eventos Casa Grande, Golden Pay, CUVE, Pastelería Paniagua y Borboleta”, expresó la coordinadora del CEJUM.

Su apoyo fortalece las acciones que impulsan el desarrollo y empoderamiento de las mujeres de nuestra comunidad; ¡Felicidades a nuestras graduadas! Su historia es inspiración y esperanza para muchas mujeres.