Comandancia Oriente supera el 40% de construcción; alistan proyecto de equipamiento por 8 mdp: DSPM

La nueva Comandancia de la Zona Oriente lleva un avance superior al 40% en su construcción, informó el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, quien destacó que el proyecto avanza conforme a lo previsto.

El jefe de las fuerzas federales, señaló que, de manera paralela a la edificación del inmueble, la corporación ya sostiene reuniones con FICOSEC para concretar el proyecto de equipamiento de la comandancia, el cual requerirá una inversión cercana a los 8 millones de pesos.

Explicó que la propuesta contempla un esquema de financiamiento 70-30, en el que FICOSEC aportaría el 70 por ciento de los recursos y el Municipio el 30 por ciento restante.

“Va arriba del 40 por ciento de construcción, va muy avanzado. Nos acercamos con FICOSEC para ver el tema del proyecto de equipamiento y podemos ir con un presupuesto 70-30 cercano a los 8 millones de pesos”, expresó.

Salas afirmó que la puesta en operación de la Comandancia Oriente permitirá fortalecer la presencia policial en ese sector de la ciudad y mejorar la atención a la ciudadanía.

Recalcó que la apertura de estas instalaciones podría reflejar un incremento en el número de denuncias y detenciones, situación que consideró positiva, ya que significará una mayor confianza de la población para denunciar hechos delictivos.

“Que aumenten las denuncias no necesariamente significa que haya más delitos; significa que la ciudadanía está denunciando y eso nos permitirá conocer con mayor precisión qué está ocurriendo en la zona y actuar en consecuencia”, concluyó el comisario.