Roban cerca de 200 mil pesos de casa de cambio en la colonia Inalámbrica

Un robo con un monto aproximado de 200 mil pesos fue reportado este jueves en una sucursal de Casa de Cambio Express, ubicada en el cruce de las avenidas Zarco y Benítez, en la colonia Inalámbrica. De acuerdo con el propietario, el atraco ocurrió durante la noche, cuando los responsables rompieron la reja de protección y un vidrio de la puerta principal para ingresar al establecimiento.

El dueño señaló que desde temprana hora informó del robo a un conocido que presuntamente es agente ministerial; sin embargo, al no obtener una respuesta o intervención durante el transcurso del día, decidió realizar el reporte formal al sistema de emergencias 911 por la tarde.

Tras el llamado, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar a los responsables del robo.