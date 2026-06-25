Policías municipales de Juárez rescatan a un búho atrapado en un árbol

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez colaboraron en el resguardo de un búho que quedó atrapado en un árbol, para su posterior resguardo y canalización a recibir atención médica.

La intervención se dio luego de que se atendiera un llamado recibido al número de emergencia 911, en donde se reportó un animal peligroso en un árbol que se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Acacias, en la colonia Bellavista.

Al llegar al lugar del reporte, se percataron que se trataba de un búho, el cual quedó atrapado entre las ramas de un árbol impidiendo su movilidad, por lo que mediante maniobras lograron ponerlo a salvo procurando en todo momento el cuidado a su integridad física.

Una vez puesto bajo resguardo se percataron que el ave presentaba una de sus alas lastimada, por lo que se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para su traslado a una revisión médica adecuada.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, resalta el lado humanitario por parte de sus policías, quienes implementan su vocación de servicio en la atención y el bienestar animal.