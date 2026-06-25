“Llevaremos el Congreso a Guachochi; fortalecemos atención a la región serrana”: Arturo Medina

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y diputado por el Distrito 22, Arturo Medina, celebró que Guachochi haya sido declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo para celebrar una sesión de la Diputación Permanente el próximo 6 de julio, al considerar que este hecho fortalece la presencia de las instituciones en la Sierra Tarahumara y acerca las decisiones públicas a las familias de la región.

Medina, quien representa a los municipios serranos desde el Congreso del Estado, ha sostenido de manera permanente que la vida legislativa debe salir del recinto parlamentario para encontrarse con la ciudadanía. Bajo esa visión, la realización de una sesión oficial en Guachochi representa un paso importante para que las voces de la Sierra sean escuchadas donde se construyen las decisiones del estado.

El legislador destacó que Guachochi se ha consolidado como el principal polo de desarrollo de la Sierra Tarahumara, al concentrar servicios, actividad económica e instituciones que atienden a miles de habitantes de la región, por lo que resulta natural fortalecer su papel como sede de encuentros institucionales de alto nivel.

“Guachochi representa el corazón de nuestra Sierra. Que el Congreso sesione aquí significa reconocer la importancia de esta región y acercar las decisiones públicas a quienes durante muchos años tuvieron que recorrer grandes distancias para hacerse escuchar”, expresó.

Arturo Medina recordó que ha mantenido un contacto permanente con las comunidades del Distrito 22, recorriendo los municipios serranos, atendiendo gestiones y construyendo soluciones junto con la ciudadanía, por lo que la realización de esta sesión representa también una oportunidad para que el Poder Legislativo conozca directamente las necesidades y el potencial de la región.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan a Guachochi como centro de desarrollo de la Sierra y de mantener una representación cercana, permanente y presente en el territorio.