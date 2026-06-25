Experiencia, pasión y compromiso; ellos son los del Distrito León

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y la operatividad en uno de los sectores más importantes de la ciudad —oriente— la Dirección de Seguridad Pública Municipal presentó a los mandos que estarán al frente del Distrito León.

La coordinación del distrito recaerá en la policía tercero Rosalba Contreras Hernández, quien será la responsable de dirigir las acciones operativas y de proximidad social en esta demarcación.

Como jefa de turno fue nombrada Yazmín Alejandra Tejeda Renata, mientras que los policías Miguel Cardona Lara, con el grado de policía segundo, y Marco Antonio Guardado Salgado, también asumirán funciones como jefes de turno.

Los hoy presentados en las instalaciones de FICOSEC, cuentan con más de 20 años de experiencia en el servicio Policial, la coordinadora por ejemplo lleva 22 años. Entre los jefes de turno, hay una psicóloga, un pasante de Derecho y uno más con alta experiencia en el acompañamiento en el tema de violencia familiar.

Y es que, es el tema de Violencia Familiar donde este distrito se especializará.

Con estos nombramientos, el Distrito León contará con un equipo de mando conformado por elementos con experiencia y compromiso en la labor policial, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar los operativos, supervisar al personal y reforzar las acciones encaminadas a preservar el orden, la seguridad y la atención a la ciudadanía.

La integración de estos mandos forma parte del fortalecimiento de la estructura operativa de la corporación, con el propósito de brindar una respuesta más eficiente y cercana a las necesidades de los habitantes del sector.