“Estas tragedias no pueden seguir ocurriendo”: Alma envía condolencias a familias de adolescentes fallecidos por accidente en Parral

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, lamentó el fallecimiento de dos adolescentes parralenses en un accidente carretero, por lo que envió condolencias a sus familiares.

“Lamentable el fallecimiento de los dos jóvenes menores de edad en la ciudad de Parral, involucrados totalmente en su comunidad educativa, en la comunidad deportiva del municipio. Envió una condolencia sincera a las familias de los dos adolescentes fallecidos anoche”, dijo Portillo Lerma.

Respecto a lo que originó el percance automovilístico en el que perdieron la vida, la legisladora de MC resaltó que “es algo que tendremos que analizar desde el Legislativo porque estas tragedias no pueden seguir ocurriendo, y a las familias envió fuerza, envió una condolencia sincera, sentimental”.

Anoche, los adolescentes Salvador Dorado Gardea y Salvador Chávez Balderrama murieron tras una volcadura ocurrida en el acceso de Jiménez a Parral.