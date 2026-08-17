Un alto comandante del Ejército iraní amenaza con “romperle las piernas” a Trump

Un alto comandante del Ejército iraní lanzó una dura advertencia contra Donald Trump después de que el presidente estadounidense amenazara con declarar el estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU.

El general de división Amir Hatami respondió a las declaraciones afirmando que incluso bromear sobre una medida de ese tipo sería un grave error. “Aquí está Irán y tiene defensores que te romperán las piernas”, advirtió el militar citado por IRIB.

Hatami también aseguró que las fuerzas estadounidenses han sido “efectivamente expulsadas” y que ya no tienen autorización para ingresar al golfo Pérsico, al golfo de Omán ni al estrecho de Ormuz.

Las declaraciones se producen cuando está por expirar el acuerdo de 60 días alcanzado entre Irán y EE.UU. en junio para detener los ataques y abordar el bloqueo de Ormuz. Sin embargo, el tráfico marítimo apenas ha mejorado y ambas partes mantienen sus respectivos bloqueos sobre la vía marítima y puertos iraníes.