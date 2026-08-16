Entregará DIF Municipal el PAAM en estos puntos durante el periodo del 17 al 21 de agosto

Con el objetivo de continuar apoyando la alimentación de las personas adultas mayores de Chihuahua Capital, el DIF Municipal llevará a cabo, del 17 al 21 de agosto, la entrega correspondiente al Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) en distintos centros comunitarios y CEDEFAM de la ciudad.

Durante esta semana, las personas beneficiarias podrán acudir al centro comunitario que les corresponde, en el horario previamente establecido, para recibir su apoyo alimentario.

Las entregas se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario:

*Lunes 17 de agosto:*

– 10:30 horas CC Aires del Sur.

*Martes 18 de agosto:*

– 11:15 horas – CEDEFAM Dale

– 11:00 horas – CC Valle de la Madrid

– 12:00 horas – CC Díaz Ordaz

– 13:00 horas – CC Rosario.

*Miércoles 19 de agosto:*

– 9:45 horas – CC Lázaro Cárdenas.

*Jueves 20 de agosto:*

– 12:00 horas – CC Ranchería Juárez.

*Viernes 21 de agosto:*

– 9:00 horas – CEDEFAM Mármol III

– 12:00 horas – CC Vistas Cerro Grande.

El DIF Municipal recuerda a las personas beneficiarias que no es necesario acudir a horas previas a la entrega y que deberán presentarse en el horario asignado, llevando consigo el carnet que les fue otorgado al momento de registrarse como beneficiarias o beneficiarios, así como una identificación oficial vigente.

Actualmente, el PAAM beneficia a más de 7 mil personas adultas mayores, a quienes se brinda un apoyo alimentario que contribuye a complementar su alimentación y la de sus familias.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensiones 2232 y 2239, o acudir directamente a las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en calle Carbonel número 4106, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.