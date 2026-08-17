CARGANDO INFORMACIÓN...

Monzón mexicano mantendrá pronóstico de lluvias en territorio estatal; onda de calor permanecerá en la región noreste

Este lunes, el monzón mexicano sobre el noroeste de México en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este).

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp