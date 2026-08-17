Reportan que Von Miller firmó por un año con los Dallas Cowboys

Von Miller, especialista en presionar al mariscal de campo y futuro miembro del Salón de la Fama, regresa a casa; se espera que se una a los Dallas Cowboys, informó el equipo el domingo por la noche.

Una fuente dijo a ESPN que se trata de un contrato por un año.

Von Miller, quien asistió a la escuela secundaria DeSoto (Texas) antes de ir a Texas A&M, afronta su decimoquinta temporada y acumula más capturas (138.5) que cualquier otro jugador en activo.

“Allá vamos”, publicó Miller en las redes sociales, junto a una imagen suya con el uniforme de los Cowboys.

A sus 37 años, se espera que Miller forme parte de una rotación de presión al pasador que incluye a Rashan Gary, Donovan Ezeiruaku, Malachi Lawrence (seleccionado en primera ronda) y, potencialmente, a Sam Williams, James Houston y Marist Liufau.

La temporada pasada, Von Miller registró nueve capturas con los Washington Commanders, su cifra más alta desde 2021, año en el que sumó 9.5 mientras entre los Denver Broncos y los Los Angeles Rams.