Maru Campos encabeza encuentro panista de unidad rumbo a 2027

La gobernadora Maru Campos encabezó un encuentro con militantes, liderazgos, aspirantes y simpatizantes del PAN, organizado por Gil Loya en respaldo al proyecto de Marco Bonilla, con la participación de la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez.

Durante la masiva reunión, que congregó a representantes del panismo chihuahuense, también destacó el respaldo a Santiago de la Peña, en un ambiente de unidad y cercanía entre los distintos grupos y liderazgos.

Maru Campos llamó a caminar juntos, privilegiar las coincidencias y mantener la unidad, como condición para fortalecer al PAN y enfrentar con éxito los retos electorales de 2027.