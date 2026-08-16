Encabeza Cruz Pérez Cuéllar, junto con fundadores de Morena, asamblea informativa en Ojinaga

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó junto con militantes, simpatizantes y fundadores de Morena una asamblea informativa en Ojinaga, donde afirmó que en esta región ya es tiempo de un cambio y de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación.

“Yo vengo de otra frontera, de Ciudad Juárez, una ciudad próspera que ha decidido sumarse a la Cuarta Transformación. Entiendo lo que significa ser fronterizo, pero aquí hay que decirlo con toda claridad: los gobiernos estatales del PRIAN se han olvidado de Ojinaga”, señaló. Cuestionó también que, pese al potencial estratégico de la región, los habitantes no identifican aquí ninguna obra impulsada por la actual administración estatal.

Pérez Cuéllar sostuvo que hace falta inversión pública para conectar de mejor manera a Ojinaga con Texas y aprovechar su posición fronteriza.

También criticó el distanciamiento que, afirmó, ha mantenido el Gobierno de Chihuahua con el Gobierno de México desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. “¿Cómo es posible que, en lugar de pensar en las personas que se gobierna, se esté pensando en pelearse con la Cuarta Transformación? Esto no sirve de nada”, expresó el consejero nacional de Morena.

El morenista cuestionó además la ausencia del Gobierno estatal en la región y la falta de atención a necesidades prioritarias, particularmente en materia de vivienda. Señaló que mientras en buena parte del país avanza el programa Vivienda para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Chihuahua existen obstáculos que obedecen a la resistencia del PAN a permitir que los programas de la Cuarta Transformación lleguen con mayor fuerza al estado.

“Ya estuvo bueno de tener en el estado a quienes lo único que han hecho es traicionar a sus regiones. No ven el potencial que tiene esta región, probablemente porque piensan que hay pocos habitantes y no piensan en todo lo que se puede desarrollar”, afirmó, al insistir en que Ojinaga requiere una visión distinta y una verdadera estrategia de desarrollo.

Por su parte, Gregorio “Goyo” Calderón, fundador de Morena en Ojinaga, refrendó el respaldo de los fundadores al proyecto de Pérez Cuéllar y afirmó que seguirán trabajando por el movimiento, pero también pidió que quienes construyeron Morena desde sus inicios sean tomados en cuenta.

En la asamblea también estuvieron presentes Homero Villalobos, Israel A. Beltrán, Juan Manuel Vázquez, la regidora Cristina Villalobos, exalcaldes y fundadores de Morena. Pérez Cuéllar cerró con un llamado a la unidad: “Si recordamos el abandono que ha tenido Ojinaga, es tiempo de cambio, es tiempo de transformación, es tiempo de intentar algo diferente”.