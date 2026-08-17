“Chihuahua no se entrega, y en 2027 también les vamos a ganar”: Marco Bonilla se reúne con la gobernadora Maru Campos y Gilberto Loya

Durante un encuentro con liderazgos estatales y municipales, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció el liderazgo de la gobernadora Maru Campos como factor de unidad para el estado, destacando que su ejemplo ha trascendido las fronteras de Chihuahua y que su firmeza ha sido clave para defender los intereses de la entidad.

Bonilla también reconoció el trabajo de Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública, subrayando su compromiso y capacidad al frente de los resultados en materia de seguridad que hoy colocan a Chihuahua entre los estados con mejores indicadores del país.

El alcalde chihuahuense refrendó que cuenta con el respaldo de un equipo político consolidado, el mismo que ha logrado triunfos en 2018, 2021 y 2024, y aseguró que ese respaldo se traducirá en una nueva victoria en 2027: “Chihuahua no se entrega, y en 2027 también les vamos a ganar.”

Marco Bonilla destacó de manera especial la generosidad y el liderazgo de Gilberto Loya, quien le levantó la mano en señal de unidad, gesto que —afirmó el alcalde— confirma que se trata de un equipo ganador, cohesionado y listo para defender a Chihuahua en 2027.