¿Tu celular termina en 1? Esta es la fecha límite para registrar tu línea y evitar suspensión

El sábado 15 de agosto fue el último día para que las y los usuarios de líneas telefónicas con terminación “0” pudieran registrarlas ante el Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

En caso de no haberlo hecho, las líneas serán suspendidas de forma paulatina ya que podría tomar hasta 72 horas, explicó la CRT en posteos y comunicados. Además, aseguró que “no habrá prórroga”.

Ahora la comisión exhorta a quienes su número termine en “1” a realizar su registro antes del lunes 31 de agosto.

Invitó a vincular la CURP e INE a la línea telefónica para evitar suspensión del servicio de llamadas, mensajes de texto e internet.

A través de un comunicado, la CRT expuso que “la línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos”.

También aseguró que “las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite.”

Si el número no se registra, solo podrá llamar a los números de emergencia 911 y a los números de atención ciudadana como son: 079, 088 y 089 o podrá comunicarse con su compañía telefónica.

La CRT dijo que la suspensión del servicio a los usuarios que no registraron sus datos, cuya línea termina en “0”, se realizará entre este domingo y el martes próximo.

Tomará 72 horas la desconexión, es decir, del 16 al 18 de agosto.

Esas líneas no están ni canceladas ni se pierde la línea, se reactivarán al vincularse éstas con la CURP y el INE ante la empresa de telefonía.

La CRT dijo que “el trámite para recuperarla puede realizarse por internet desde el propio teléfono o de forma presencial en Centros de Atención a Clientes”.

Para acceder a las plataformas de registro la Comisión dijo que no se requiere saldo, no consume datos móviles y funciona aun con la línea suspendida.

Ayer 15 de agosto fue el último día para registrar los datos, pero fue hasta hoy domingo que se inició con la suspensión del servicio.

La CRT no dio a conocer el dato de cuántos números podrías suspenderse con terminación “0”. Sin embargo, The Competitiveness Intelligence Unit calcula que serían 8.7 millones de líneas que podrían suspenderse en estos 3 días.

El organismo regulador explicó que existen dos maneras de realizar el proceso:

“Desde su celular: ingrese a la plataforma de su compañía telefónica. Puede realizar el trámite aun si su línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

“De forma presencial: acuda directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operador.

O, en la página registratulinea.crt.gob.mx se encuentra la dirección de los sitios oficiales de las compañías telefónicas, donde puede realizarse la vinculación.

El trámite requiere de una identificación oficial vigente con CURP y, a pesar de que se toma foto de la persona, la CRT afirmó que no se almacenan esos datos biométricos.

Con información de El Universal