Exhiben esfera gigante de cerámica de Mata Ortiz en Palacio de Gobierno

El arte de Mata Ortiz llegó a Palacio de Gobierno con la exhibición de una esfera gigante de cerámica denominada “Antigua tradición: Guacamayas al Sol”, creada en 2025 por el ceramista Jesús Octavio “Tavo” Silveira Sandoval.

La pieza mide dos metros de diámetro, pesa 80 kilogramos y forma parte de la muestra de las esferas monumentales de Mata Ortiz, que acercará a los visitantes de Palacio, a este patrimonio cultural.

Está fabricada a base de fibra de vidrio y resina de poliéster ortoftálica, y evoca los antiguos diseños que dieron fama a la zona arqueológica de Paquimé.

“Tavo” Silveira es un reconocido exponente del arte cerámico de Mata Ortiz, heredero de una tradición que combina legado prehispánico con propuestas contemporáneas, y ha consolidado su trabajo como referente del patrimonio cultural del estado de Chihuahua.

Las esferas monumentales de Mata Ortiz son una representación artística inspirada en la cultura Casas Grandes, específicamente en la zona arqueológica de Paquimé.

Estas piezas fueron expuestas en la México Week, en Chicago, Illinois, en la que fue la primera exhibición internacional. También fueron expuestas en Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, en el corazón de la capital.

También fueron llevadas al complejo Distrito Uno en la misma ciudad de Chihuahua y al Consulado General de México en El Paso, en colaboración con la Secretaría de Turismo de Chihuahua y Destination El Paso.

En la Ciudad de México formaron parte del evento “Design Week México 2025” en su 17ª edición. El montaje se realizó en el bosque de Chapultepec.