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Cafetería robotizada bate récord Guinness en China al servir más de 200 cafés en una hora

Una cafetería operada completamente por un solo robot humanoide de torso superior abrió sus puertas este domingo en Pekín, ofreciendo café con un tiempo de espera promedio de menos de 30 segundos por taza, informa CBS News.

En su día inaugural, el establecimiento sirvió 202 tazas de café en una hora, batiendo el récord Guinness por la mayor cantidad de tazas de café servidas en ese tiempo en una tienda operada por robot. La cafetería funciona las 24 horas del día sin intervención humana.

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