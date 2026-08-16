Un éxito evento Tetada Masiva del Gobierno Municipal; reunió a más de 150 familias

– _Esta actividad se realizó en el marco del Dia Mundial de la Lactancia Materna_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2026.-*_ Con el objetivo de promover, proteger y visibilizar la lactancia materna, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), llevó a cabo la Tetada Masiva 2026, en colaboración con el colectivo Raíces Maternas, reuniendo a más de 150 familias en un espacio de convivencia, información y acompañamiento.

Durante esta jornada, madres de familia, niñas, niños y acompañantes participaron en diversas actividades enfocadas en fortalecer una cultura de apoyo a la lactancia materna y reconocer su importancia para el bien de las madres y sus bebés.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, destacó que generar espacios seguros e informativos permite que las mujeres ejerzan su derecho a amamantar de manera libre y digna, además de fortalecer las redes de apoyo que requieren durante esta etapa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar políticas y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, así como a la construcción de una sociedad más informada, incluyente y corresponsable.