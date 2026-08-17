Capacita FGE a 589 colaboradores en prevención y atención de riesgos contra la infancia

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), Zona Centro, llevó a cabo el curso “Prevención y sanción del delito”, dirigido a colaboradores del DIF Municipal y de diversas dependencias, con un alcance de 589 personas capacitadas.

La jornada se desarrolló del 10 al 14 de agosto, en el Auditorio del Instituto Estatal de Seguridad Pública, ubicado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y herramientas para la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de riesgo y/o violencia.

Esta capacitación forma parte de las acciones para materializar el convenio celebrado entre la FGE y el DIF Municipal de Chihuahua, mediante el cual se acordó realizar jornadas de capacitación dirigidas a colaboradores de diferentes áreas.

Durante el curso se abordaron diversos protocolos nacionales y estatales de actuación, con la finalidad de que los participantes cuenten con conocimientos para actuar ante diferentes escenarios en los que niñas, niños y adolescentes puedan encontrarse en una situación de riesgo o violencia, privilegiando en todo momento la salvaguarda y protección de la infancia.

Entre los asistentes se contó con personal del DIF Municipal, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal del Deporte, Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, así como Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja y personal del Departamento de Mediación y Convivencia de SEECH, entre otras áreas.

Las actividades se realizaron en jornadas de 09:00 a 14:30 horas, y fueron impartidas por personal del Despacho del Fiscal General del Estado y del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense, Zona Centro, de la Agencia Estatal de Investigación.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado fortalece la coordinación interinstitucional y contribuye a que servidores públicos y colaboradores cuenten con herramientas para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes ante posibles situaciones de riesgo y violencia.