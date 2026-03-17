UGRCH se presentará en Washington; directo a la Casa Blanca por la exportación de ganado

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que este viernes estará de visita en Washington, principalmente por el tema de exportación de ganado.

Mediante un videos el líder ganadero destacó que esta visita se deberá a una reunión con organizaciones estadounidenses y gubernamentales del vecino país con el fin de Oscar un camino para la exportación de ganado de Chihuahua.

“Estaremos visitando próximamente la casa blanca, con algunas dependencias”, comentó.

El estado grande a mantenido su ganado con extremo cuidado conforme lo ha pedido el vecino y principal socio comercial de Estados Unidos, por lo cual esperan una pronta respuesta y favorable.