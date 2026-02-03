UGRCH reconoce a Gabriel Ayala de Senasica en Reunión Binacional

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer a través de sus redes sociales que tras la reunión binacional se esperan buenas respuestas para la apertura de frontera, destaca la participación profesional de SENASICA con una buena representación.

Gabriel Ayala Borunda director general de Salud Animal de SENASICA por su labor en el cuidado de la salud animal y destaca su valiente, dedicada participación en la Reunión Binacional realizada en Nashville, Tennessee.

Destacaron la participación del gobierno de México con Ayala, pues se basó en datos científicos y técnicos destacó su experiencia y solidez.

Señalan que Gabriel Ayala es un hombre preparado por lo cual están en las mejores manos referente al tema de la ganadería por lo cual esperan una buena respuesta por parte del vecino país.