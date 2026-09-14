Triple ejecución en calles de Punta Oriente; dos hombres y una mujer

Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en calles de la colonia Punta Oriente.

El hecho se registró en la calle Punta el Catorce y Punta la Aurora en la vivienda con el número 10305 en donde los reportes de emergencia indican que sujetos armados irrumpieron en el lugar durante la madrugada.

El el lugar se encontraron a dos masculinos sentados en una sala y el cuerpo de la mujer fue entrando junto al baño.

En el lugar se lleva a cabo un fuerte operativo por parte de elementos de la policía municipal, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional.