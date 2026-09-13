Cierra Cruz Pérez Cuéllar asambleas informativas de Morena en Cuauhtémoc

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó en Cuauhtémoc la asamblea informativa con la que concluyó la encomienda de la dirigencia nacional de Morena para encabezar en el estado la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la soberanía nacional.

El también consejero nacional de Morena destacó que el propósito de estas asambleas fue escuchar a la ciudadanía y defender los avances de la Cuarta Transformación, particularmente los programas sociales, para evitar cualquier retroceso, además de trabajar para que Chihuahua tenga acceso a los beneficios y programas federales en todos los rubros. Señaló que el reto es llevar la transformación a todo el estado y que sus beneficios lleguen a quienes más los necesitan.

En este sentido, Pérez Cuéllar afirmó que una de las principales responsabilidades de quien gobierne Chihuahua será mantener una coordinación permanente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, porque a ningún estado le sirve tener un gobernador enfrentado con el Gobierno Federal. “Estamos a días de que se anuncie la coordinación y estoy muy optimista porque hemos hecho las cosas bien”, expresó.

Con el cierre de estas asambleas en Cuauhtémoc, Pérez Cuéllar afirmó que el trabajo continúa y que Chihuahua está cada vez más cerca de una nueva etapa de transformación.

Por su parte, Lupita Pérez, consejera estatal de Morena en Cuauhtémoc, resaltó que las asambleas permitieron estar cerca de la ciudadanía, escuchar sus necesidades y fortalecer la defensa de la soberanía nacional. Coincidió en que Cruz Pérez Cuéllar representa un perfil cercano a la gente y con capacidad para hacer mucho por Chihuahua, porque el estado necesita un gobernador que escuche y atienda a su población.

La diputada federal Mayte Vargas señaló que en los próximos días la dirigencia nacional de Morena dará a conocer al coordinador y, a partir de entonces, comenzará una nueva etapa de trabajo rumbo a 2027. Afirmó que Chihuahua necesita un liderazgo que impulse la transformación en todos los municipios. En el mismo sentido, la diputada local Herminia Gómez destacó que Cruz Pérez Cuéllar es el mejor perfil para encabezar este proyecto por su respaldo permanente a las causas sociales, particularmente a los adultos mayores.

Finalmente, la legisladora local María Antonieta Pérez coincidió en que Cruz Pérez Cuéllar cuenta con el perfil y la experiencia para encabezar la transformación en Chihuahua, al tiempo que llamó a mantener la unidad y el trabajo de Morena de cara a la definición de la coordinación.

La legisladora morenista destacó el pésimo papel desarrollado por Maru Campos al frente del gobierno estatal, caracterizado por la embriaguez, la frivolidad, el despilfarro y la incapacidad para gobernar.