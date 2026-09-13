Entrega DIF Municipal 5 mil paquetes de útiles escolares y 38 mil chamarras

Desde el inicio de la administración, el DIF Municipal ha entregado útiles escolares a más de 5 mil niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, además de distribuir más de 38 mil 600 chamarras mediante campañas que apoyan la economía de las familias chihuahuenses, así como la permanencia escolar.

Durante el quinto año de gobierno, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, encabezó una nueva edición de Reto Útil, con la entrega de más de mil 500 paquetes escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de planteles ubicados en zonas de atención prioritaria.

A través de Abrigos que Abrazan, durante la temporada invernal 2025 se entregaron chamarras a más de 7 mil 500 niñas, niños y adolescentes de escuelas y colonias prioritarias. Con esta edición, la campaña superó las 38 mil 600 prendas distribuidas desde su inicio en 2021.

El acompañamiento a la comunidad escolar incluyó también la campaña Stop al Bullying. Durante este último año se impartieron 84 pláticas en escuelas, con las que se benefició a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Las acciones preventivas llegaron igualmente a la zona rural. Personal especializado del DIF Municipal impartió pláticas dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, en El Sauz, y posteriormente extendió estas actividades a planteles de otros seccionales.

De esta manera, el DIF Municipal atendió necesidades concretas en los tres niveles de educación básica mediante útiles escolares, prendas para la temporada invernal y herramientas para prevenir el acoso, tanto en escuelas urbanas de atención prioritaria como en comunidades rurales.