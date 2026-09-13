Modificarán rutas de transporte el martes por Grito de Independencia

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Transporte, informa sobre las modificaciones temporales que habrá en distintas rutas, por la conmemoración del Grito de Independencia este 15 de septiembre.

Debido al desarrollo del evento, serán cerradas a la circulación las principales calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad, por las que circulan las unidades de transporte urbano.

Los cambios que se aplicarán son:

MODIFICACIÓN EN RUTAS DE NORTE A CENTRO

-AUXILIAR PISTOLAS MENESES

La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta avenida Juárez y gira a la derecha. Sigue hasta calle 27 y da vuelta a la derecha; continúa hasta Niños Héroes y da vuelta a la derecha para retomar su recorrido habitual.

-RUTA 3-GRANJAS

La ruta circula por Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha. Sigue hasta la glorieta de avenida Ocampo y da vuelta a la derecha para tomar la salida hacia la misma Ocampo.

Continúa hasta Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, sigue hasta calle 4ª y da vuelta a la derecha hasta 20 de Noviembre, donde da vuelta a la izquierda para retomar su recorrido.

-MÁRMOL

Circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha y continúa hasta la glorieta de avenida Ocampo, en la cual se incorpora a su recorrido habitual.

MODIFICACIÓN EN RUTAS DE ESTE A CENTRO

-RAMIRO VALLES, ROSARIO, DALE, KENNEDY

Circulan por avenida Juárez en su recorrido normal, en sentido este-centro; continúan hasta calle 27 donde giran a la derecha. Siguen hasta Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, donde permanecen hasta la avenida Ocampo, en la que continúan hasta avenida Niños Héroes para retomar su recorrido habitual.

-2 DE OCTUBRE

La ruta circula por avenida Juárez en su recorrido normal. En calle 27 da vuelta a la derecha y sigue hasta Teófilo Borunda Norte, donde gira a la izquierda. Sigue su trayecto para incorporarse a la avenida Ocampo y continúa su recorrido habitual.

MODIFICACIÓN EN RUTAS DE SUR A CENTRO

-KOMATSU INVERSO, AVENIDA ZARCO, ESPERANZA, MARTÍN LÓPEZ, ZOOTECNIA, PLAN DE AYALA

Circulan por Paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia, donde giran a la izquierda. Después bajan por Independencia hasta girar levemente a la derecha y tomar la cuchilla de calle Camargo. Continúan hasta la calle Julián Carrillo, dan vuelta a la izquierda y retoman su recorrido habitual.

-KOMATSU DIRECTO

La ruta circula por avenida Independencia y gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de calle Camargo. Después, continúa hasta Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para retomar su recorrido.

-CIRCUNVALACIÓN 2-BAJA MIRADOR Y CIRCUNVALACIÓN 2-BAJA SALLE

Las rutas circulan por avenida 20 de Noviembre. Al llegar a calle 27 dan vuelta a la izquierda y continúan hasta Niños Héroes, luego giran a la derecha para retomar su recorrido habitual.

-KENNEDY

La ruta circula por Paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia, donde da vuelta a la izquierda. Después gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de calle Camargo, da vuelta a la derecha en Niños Héroes y continúa hasta avenida Colón. Ahí, da vuelta a la derecha y hasta la calle Aldama, donde gira a la izquierda para retomar su recorrido.

MODIFICACIÓN EN RUTAS DE OESTE A CENTRO

-DALE, ROSARIO

Las rutas circulan por Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes, donde dan vuelta a la derecha. Siguen hasta Colón y dan vuelta a la derecha; continúan hasta calle Aldama, donde giran a la izquierda para retomar su recorrido habitual.

-CAMPESINA

La ruta circula por calle Aldama y continúa hasta Díaz Ordaz, donde da vuelta a la izquierda. Continúa hasta Niños Héroes donde da vuelta a la derecha, sigue hasta Independencia y gira a la izquierda. Después llega a calle Julián Carrillo, donde da vuelta a la izquierda y retoma su recorrido habitual.

MODIFICACIÓN EN RUTAS DE CENTRO A SUR

-CIRCUITO SECTOR 3-SANTA ROSA

La ruta circula por avenida Independencia. Al llegar a calle Julián Carrillo gira a la izquierda y continúa hasta avenida Ocampo, donde da vuelta a la izquierda. Sigue hasta Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, continúa hasta calle 4ª y da vuelta a la derecha, sigue hasta 20 de Noviembre, donde gira a la izquierda para retomar su recorrido habitual.

La ruta Santa Rosa circula por Independencia. Al llegar a calle Julián Carrillo, gira a la izquierda hasta avenida Ocampo, donde da vuelta a la izquierda. Sigue hasta Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda, continúa hasta calle 4ª y da vuelta a la derecha para retomar su recorrido.