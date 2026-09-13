Participa Chihuahua Capital en Cuarta Cumbre Latinoamericana para el Deporte y Desarrollo

– _Chihuahua fue reconocida al impulsar la actividad deportiva en canchas y colonias a nivel continente_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2026.-*_ El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), participó en la Cuarta Cumbre de Ciudades Latinoamericanas para el Deporte y Desarrollo, realizada del 10 al 13 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato.

Durante el encuentro, Chihuahua Capital refrendó su participación dentro de la Red Iberoamericana de Ciudades para el Deporte y Desarrollo y su vinculación con ACES América, organismos que promueven el intercambio de políticas públicas, experiencias, estudios y estrategias para fortalecer al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo comunitario entre ciudades de distintos países.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro quien asistió en representación del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, recibió el reconocimiento al impulsar acciones para lograr históricas cifras en la Semana Americana del Deporte 2025, iniciativa impulsada por ACES junto con distintas redes y organismos, que alcanzó una cifra histórica de 8 millones 170 mil 825 participantes, mediante 4 mil 546 eventos desarrollados en 91 ciudades de 14 países, lo que representó un incremento del 69 por ciento en participación respecto al año anterior.

Asimismo, fue parte de la firma “Compromiso León 450: conectamos ciudades, impulsamos deporte, transformamos realidades”, con el objetivo de reducir las brechas sociales, equidad de género, económicas, étnicas o de cualquier otra condición que puedan limitar la participación de las personas en la actividad física y el deporte.

La presencia de Chihuahua en esta cuarta edición da continuidad al trabajo realizado en 2025, cuando la Capital fue sede de la Tercera Cumbre Latinoamericana para el Deporte y Desarrollo, con representación de 28 municipalidades de 12 países, además de consolidar los resultados derivados de su nombramiento como “Chihuahua Capital Americana del Deporte 2025”.

Esta experiencia ha permitido fortalecer la proyección internacional de la ciudad, generar alianzas e intercambiar modelos de gestión que contribuyen a consolidar al deporte como una política pública con impacto social y comunitario.