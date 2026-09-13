Celebra gimnasio municipal Santa Rosa 42 años formando talento del boxeo chihuahuense

– _El histórico espacio mantiene una tradición de formación deportiva y atención a más de 60 niñas, niños, jóvenes y adultos_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2026.-*_ El gimnasio municipal Santa Rosa celebró 42 años de historia como un espacio de encuentro, formación y desarrollo de generaciones de boxeadores chihuahuenses, quienes han encontrado en este recinto una plataforma para fortalecer sus habilidades, disciplina y valores a través del deporte.

Fundado en 1985 por Víctor “La Pulga” Dávila, el gimnasio se ha consolidado como uno de los espacios con mayor tradición dentro del pugilismo local. A lo largo de su historia ha formado campeones estatales que han representado a Chihuahua en competencias nacionales y ha sido sede del trabajo de destacados entrenadores.

Entre ellos se encuentra la leyenda chihuahuense José Luis “El Piluyo” Juárez, primer campeón nacional de peso ligero originario de Chihuahua dentro del boxeo profesional, cuyo legado continúa actualmente a través de su hijo, José Luis “Piluyo Jr.” Juárez.

Desde hace ocho años, “Piluyo Jr.” encabeza los entrenamientos en este espacio, donde actualmente se brinda atención a más de 60 deportistas de distintas edades y niveles, desde quienes comienzan su formación hasta pugilistas de las ramas femenil y varonil que participan en competencias estatales y nacionales.

Como parte de los festejos por el aniversario se llevó a cabo una exhibición de combates con talentos formados en el gimnasio, deportistas de iniciación y pugilistas invitados de otros gimnasios, en una jornada que permitió mostrar el trabajo que diariamente se desarrolla en Santa Rosa.

El subdirector de Deporte Popular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Jesús Hilario de la Rocha, reconoció que este gimnasio fue de los primeros en la ciudad, así como la labor de entrenadores, deportistas y familias que durante más de cuatro décadas han contribuido al desarrollo del boxeo y a la formación de nuevas generaciones en Chihuahua Capital.