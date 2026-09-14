Integrante de BTS habla por primera vez tras críticas por asistir a concierto de Chris Brown; pide separar al artista de la persona

El líder del grupo de K-pop BTS, RM, durante una transmisión en vivo por su cumpleaños en la aplicación de mensajería Weverse, pidió a Army que aprendiera a separar a la persona que es del artista que actúa sobre el escenario tras su controversia por asistir y fotografiarse con el cantante Chris Brown.

El idol de 32 años de edad evitó mencionar directamente el tema por el que su nombre, junto con el de su compañero, J-Hope, acaparó los titulares en redes sociales; sin embargo, sus palabras ocurren tras lo sucedido.

“RM y Kim Nam-joon no son la misma persona. Me encuentro pensando mucho en mantenerlos separados, tratando la música como la música y el trabajo como sólo trabajo”, comentó durante la transmisión.

El líder de BTS recordó sus inicios en el entretenimiento. Según sus palabras, él solía observarse como un solo ser cuando interpretaba su música como Rap Monster (RM) y Kim Nam-joon; sin embargo, destacó que con los años aprendió a separar ambas identidades.

“En los viejos tiempos, especialmente al principio, yo era sólo RM y Rap Monster como uno solo. Intenté separar a Rap Monster de Kim Nam-joon, pero en algún momento me di cuenta de que intentar separarlos no significaba nada. Pero últimamente, siento que estoy intentando separarlos de nuevo. Porque mi trabajo es sólo mi trabajo”, concluyó.

El autor de “Indigo” (álbum en solitario lanzado en 2022) además envió un mensaje a Army con el que les recordó que “si alguno de ustedes siente que su trabajo consume demasiado su vida, tal vez les ayude recordar que es sólo un trabajo, nada más”.

Cabe recordar que RM y J-Hope de BTS asistieron a uno de los conciertos del cantante estadounidense Chris Brown y tras finalizar fueron invitados a conocerlo en persona para posteriormente tomarse una fotografía que Brown compartió en sus redes sociales.

La acción de ambas estrellas de K-pop desató una ola de rechazo debido a las acusaciones formales de violencia contra la expareja de Rihanna. Entre las críticas, algunas de las fanáticas de BTS cuestionaron la postura de los artistas ante el tema y aseguraron un supuesto apoyo hacia Brown.

Desde entonces ninguno de los integrantes de BTS habló públicamente sobre el tema.