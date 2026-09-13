Desmiente Gobernación concierto de Cristian Castro en Chihuahua

Lo que parecía ser una noticia esperada para los seguidores de Cristian Castro resultó ser una publicación falsa. La Subdirección de Gobernación Municipal advirtió sobre la circulación en Facebook de un supuesto concierto del cantante programado para el 19 de diciembre en el Estadio Monumental Chihuahua.

La publicidad difundida en redes sociales anuncia el espectáculo “Nada, Solo Éxitos Tour 2026” y asegura que los boletos ya se encuentran disponibles mediante la plataforma LeoTickets.com, acompañando la invitación con fotografías, mensajes promocionales y referencias a los principales éxitos del intérprete mexicano.

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, señaló que dicha presentación no se encuentra registrada ante la dependencia, por lo que el evento anunciado carece de sustento oficial. Recordó que Gobernación es la instancia encargada de llevar el registro de los espectáculos y eventos que se desarrollarán en la ciudad durante lo que resta del año.

Ante la proliferación de este tipo de publicaciones, Oliva llamó a la ciudadanía a no confiar en anuncios difundidos únicamente a través de redes sociales y, especialmente, a evitar comprar boletos o realizar depósitos hasta verificar que el evento esté debidamente registrado. La advertencia busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de posibles fraudes derivados de publicidad falsa o “fake news”.