“Solo quería ayudarla”: Poncho de Nigris comparte que Gala Montes le envió mensaje agresivo

Gala Montes arremete contra Poncho de Nigris por hablar de sus supuestas adicciones y el conductor le responde en redes sociales: “Solo quería ayudarla”.

“Preocúpate por ti (…) no me vengas a querer armar un grupito con mi mamá para que me internen, vete a la verg… cabrón”Gala Montes

Poncho de Nigris aseguró que su única intención era ayudar a Gala Montes y pidió a las personas cercanas a la actriz que la auxilien.

Poncho de Nigris revela que Gala Montes le envió un mensaje agresivo

El pleito entre Gala Montes y Poncho de Nigris inició, luego de que el conductor compartiera un video donde tachó de irresponsables a La Casa de los Famosos México por ingresar a la actriz cuando presuntamente podía presentar un brote psicótico.

Gala Montes respondió a las palabras de Poncho de Nigris en sus historias de Instagram, donde lo señaló de “metiche” y aseguró que estaba enojado con ella porque tuvo rencillas con su sobrino Aldo Tamez de Nigris.

“Gala me mandó un mensaje muy agresivo, yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual”Poncho de Nigris

Posteriormente, Poncho de Nigris compartió un mensaje en X, donde asegura que Gala Montes le envió un mensaje muy agresivo y que su única intención era ayudarla.

Poncho de Nigris asegura que Gala Montes necesita ayuda profesional por sus supuestas adicciones y hasta pidió la intervención de la Patrulla Espiritual.

Poncho de Nigris promete ya no “meterse” en la vida de Gala Montes

En segundo mensaje, Poncho de Nigris prometió ya no meterse en “problemas que no le incuben” y explicó que Gala Montes estaba en un ambiente que podía llevarla a consumir drogas más fuertes.

“No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño, si necesitan ayuda estamos para sumar, no es gala la que habla, es otra persona que está intoxicada”Poncho de Nigris

Poncho de Nigris reiteró que Gala Montes necesitaba ayuda y pidió a las personas cercana a ella que la ayuden a “salir del hoyo”.

Por último, el conductor mencionó que le dolía verla así, “sola y sin rumbo”.

Gala Montes ha negado ser adicta a pesar de que se ha grabado en diversas ocasiones fumando mariguana y recientemente se mostró con un nuevo look, con la cabeza semirapada.