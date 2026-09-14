Dos hombres resultan lesionados al chocar cuatrimoto vs vehículo estacionado

Un hombre de aproximadamente 54 años de edad, resultó con una lesión de gravedad en la cabeza y su hijo de aproximadamente 25 años de edad, con algunos golpes luego de que chocaron a toda velocidad cuando viajaban a bordo de una cuatrimoto deportiva.

Se trata de una cuatrimoto Yamaha raptor 660, en el que los tripulantes viajaban sin casco, salían de la calle república del Salvador para incorporarse a la calle Deza y Ulloa en sentido de oeste a este en una curva y al llegar a la calle R. Gonzales se impactan de frente contra un vehículo Dodge Neon que se encontraba estacionado.

El hombre adulto, estrelló su cabeza contra el vidrio panorámico del vehículo y posteriormente, contra una pared donde también cayó el hijo que viajaba como pasajero, paramédicos de Cruz Roja atendieron a los dos hombres.

Policía vial se hace cargo de tomar nota para el coquis y responsabilidades.