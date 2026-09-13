Solicita rondines de la Policía Municipal desde la aplicación Marca el Cambio

– _Los reportes son canalizados por Atención Ciudadana para brindar seguimiento a las solicitudes_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2026.-*_ La ciudadanía puede solicitar rondines de vigilancia de la Policía Municipal en su colonia a través de la aplicación Marca el Cambio, como parte de las herramientas que ofrece el Gobierno Municipal para facilitar la atención de reportes.

Desde el celular, las y los usuarios pueden ingresar al apartado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, describir la situación que genera inquietud y adjuntar una fotografía para enviar su solicitud.

Los reportes son recibidos por personal del Departamento de Atención Ciudadana, que se encarga de revisarlos, canalizarlos a las áreas correspondientes y dar seguimiento a las peticiones de vigilancia.

Para situaciones que requieren atención inmediata, la aplicación dispone de un botón de pánico exclusivo para emergencias; además, permanece disponible la línea 9-1-1.

Con esta herramienta, la DSPM busca facilitar la comunicación con las familias y atender de manera más cercana las necesidades de seguridad en las colonias de Chihuahua Capital.