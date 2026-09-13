Jorge Soto gestiona soluciones para vecinos de Villa Nueva

Atender problemas de servicios públicos, agua, energía eléctrica, pavimentación y acceso a medicamentos fueron algunos de los compromisos asumidos por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, durante una reunión con vecinas y vecinos de la colonia Villa Nueva.

Durante el encuentro, los habitantes plantearon diversas necesidades de la zona, entre ellas la gestión de tinacos y el ajuste de cobros de agua ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

También solicitaron apoyo para conseguir medicamentos que actualmente no están siendo surtidos por el IMSS, así como gestionar una jornada de Destilichadero y atender algunas calles cortas que permanecen sin pavimentar.

Sobre este último punto, Soto se comprometió a buscar un acercamiento con el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) para revisar alternativas y, en su caso, promover acciones bajo un esquema en el que los propios vecinos manifestaron su disposición para participar con la parte que les corresponda.

Otro de los problemas expuestos fueron los apagones recurrentes y las dificultades que han enfrentado para obtener una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El legislador señaló que dará seguimiento a las gestiones ante las instancias correspondientes.

“Vamos a tocar las puertas necesarias y regresar con respuestas a sus solicitudes. Se trata de escuchar, gestionar y trabajar junto con los vecinos para encontrar soluciones concretas”, expresó Jorge Soto.

El diputado agradeció a don Meny Morales por convocar a la comunidad y facilitar el encuentro, y aseguró que mantendrá comunicación con los habitantes para informar sobre los avances de cada una de las gestiones planteadas.

“Así se construye un mejor Chihuahua: escuchando, participando y resolviendo juntos”, concluyó.