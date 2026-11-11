Tribunal desecha recurso de Bermúdez Requena contra su extradición

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado el recurso, debido a que el gobierno de Estados Unidos todavía no solicita la extradición del sujeto

Un tribunal colegiado declaró unfundado un recurso presentado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora, quien buscaba un amparo contra una posible orden de extradición por parte de Estados Unidos.

El presunto líder criminal interpuso un recurso de queja contra su posible extradición, con el argumento de que no se le ha notificado sobre dicha acción y no ha podido ejercer su derecho de defensa.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado el recurso, debido a que el gobierno de Estados Unidos todavía no solicita la extradición del sujeto.

Los miembros del tribunal expusieron que el juicio de amparo procede contra actos existentes o futuros cuya realización sea inminente, pero no contra rumores o suposiciones.

En su demanda, Bermúdez Requena señaló que el 5 de marzo de este 2026, custodios del penal del Altiplano le comentaron que existía una orden de extradición en su contra, por lo que sería trasladado a Estados Unidos.

Agregó que notas periodísticas de circulación nacional también informaban de la solicitud de extradición por parte de autoridades estadounidenses.