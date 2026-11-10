Le falta a Juárez un gobierno humanista, dará Bonilla continuidad como defensor de la vida: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la parálisis facial que sufrió Marco Bonilla no lo detiene en su trabajo como coordinador estatal para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad por el PAN.

Durante su gira por Juárez, dijo que es un hombre sano y con hambre de servir a la gente, creyente de Dios y muy humano por lo que se dijo segura de que con esas cualidades, Marco Bonilla saldrá adelante.

‎”Estoy segura que con todas esas cualidades que tiene Marco Bonilla va a salir adelante y sobre todo, va a dar continuidad a un gobierno humanista, porque ya le hace falta a Juárez, un gobierno humanista, no un gobierno de la muerte”.

Maru Campos reiteró que Bonilla está más echado para adelante y que es un precandidato y un coordinador de la defensa de la vida distinto a lo que se tiene en Juárez.