Se reúne Santiago de la Peña con vecinos y militantes de la colonia Alfredo Chávez

Chihuahua, Chih.— El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, sostuvo un encuentro ciudadano con habitantes y militantes de la colonia Alfredo Chávez, en la capital del estado, como parte de sus actividades de cercanía e interacción con la comunidad.

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el funcionario compartió una fotografía del encuentro acompañada por un mensaje en el que destacó el diálogo directo con la ciudadanía: “Nos lanzamos a platicar con la gente de la colonia Alfredo Chávez, acompañado de amigas y amigos”, escribió.

En la imagen difundida se aprecia al servidor público rodeado de vecinos del sector y simpatizantes, en una jornada donde intercambió impresiones y escuchó las inquietudes de los colonos en un ambiente de diálogo vecinal.