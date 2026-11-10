Entrega Mario Vázquez Segundo Informe de Trabajo en el Senado de la República

En su segundo año de trabajo legislativo, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, concentró sus esfuerzos en defender los intereses del estado, respaldar a sus productores, fortalecer a los municipios y proteger las instituciones democráticas, con una agenda que combinó propuestas legislativas, gestión y atención directa a la ciudadanía.

Vázquez realizó la entrega del documento en el Senado de la República este martes 10 de noviembre, informe en el que el legislador destacó la presentación de 41 iniciativas, 7 de ellas en lo particular y 34 en conjunto con el Grupo Parlamentario del PAN; así como 32 puntos de acuerdo: 10 impulsados de manera individual y 22 junto con su bancada.

“Representar a Chihuahua significa estar cerca de su gente, recorrer sus municipios, escuchar sus necesidades y convertir sus demandas en iniciativas, gestiones y acciones concretas. Ese ha sido el compromiso que ha guiado mi trabajo en el Senado”, expresó.

Su actividad legislativa estuvo organizada en cinco ejes: Defensa del Agua y el Campo; Seguridad y Justicia; Federalismo y Desarrollo Municipal; Democracia, Transparencia e Instituciones, y Bien Común.

En Defensa del Agua y el Campo, impulsó propuestas para facilitar la transmisión de derechos de agua entre familiares, defender a los productores del Bajo Río Conchos, exigir precios justos para el frijol, reducir impuestos a los combustibles y proteger el subsidio eléctrico agrícola.

En materia de Seguridad y Justicia, propuso crear una Fiscalía Especializada en delitos cometidos en carreteras federales, establecer mecanismos de protección para alcaldes, exigir investigaciones ante presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado, así como proteger los datos personales de los usuarios de telefonía.

Para fortalecer el Federalismo y el Desarrollo Municipal, promovió la creación del Fondo del Bienestar para Atender Desastres Naturales (Fonbien), defendió los beneficios fiscales para Ascensión y gestionó una tarifa eléctrica preferencial para Ojinaga.

En el eje de Democracia e Instituciones, planteó establecer valoraciones de idoneidad y confianza para quienes aspiran a cargos públicos, además de defender la legalidad, la autonomía institucional y el Estado de Derecho. También impulsó el reconocimiento de Manuel Gómez Morín en el Muro de Honor del Senado.

En cuanto al Bien Común, presentó una propuesta para hacer obligatoria la instalación y operación de comedores comunitarios mediante un programa federal con presupuesto y reglas definidas, tomando como referencia el modelo Nutri-Chihuahua.

Además, como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, Mario Vázquez destacó el trabajo realizado junto con sus compañeros legisladores para impulsar una agenda enfocada en fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, su autonomía y sus facultades para responder a las necesidades de la población.

Durante el periodo se presentaron 11 iniciativas, siete de ellas relacionadas directamente con modificaciones al artículo 115 constitucional. Asimismo, se aprobaron 15 puntos de acuerdo en las reuniones de diciembre de 2025 y abril de 2026.

La Comisión también abordó temas de seguridad pública, agua, ordenamiento territorial, protección ambiental, educación, comercio local y coordinación fiscal.

Es importante mencionar que el trabajo legislativo estuvo acompañado de acciones de atención ciudadana y labor social, tanto de manera directa como en coordinación con el Gobierno del Estado.

En materia de capacitación, se otorgaron 113 becas en coordinación con ICATECH, mediante nueve cursos enfocados en oficios, habilidades laborales, emprendimiento y herramientas digitales.

En apoyo directo a las familias se entregaron 1,500 paquetes alimentarios, 110 kilogramos de pollo a través de Apoyotito, 15 tinacos, 200 electrodomésticos, 900 juguetes, 2,350 paquetes de dulces, 40 piñatas y 100 sillas de ruedas.

Además, ante contingencias climáticas y necesidades de las comunidades más vulnerables, se distribuyeron 300 chamarras para habitantes de la Sierra y otros sectores, 250 colchonetas, 600 cobijas y 150 paquetes de hule.

A través de gestiones ante el Gobierno del Estado también se consiguió la construcción de 12 domos en planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, ubicados en 10 municipios, principalmente en comunidades rurales y serranas.

Mario Vázquez reiteró que su compromiso es mantener una representación cercana a los chihuahuenses, defender las causas del estado desde el Senado y trabajar para que los resultados legislativos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias y mayores oportunidades para los municipios.