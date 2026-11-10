Debe Zuany declarar ante un juez, no al NYT: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas debería rendir declaración ante un juez y no ante medios de comunicación.

Ello en relación a una publicación del New York Times de este martes, titulada “The Man Who Helped the C.I.A. Secretly Operate in Mexico” en la que se menciona que Arturo Zuany, mediante conversaciones por WhatsApp, declaró a reporteros de dicho medio que la gobernadora Maru Campos sabía de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, por lo menos 6 meses antes de los hechos ocurridos en El Pinal, Morelos.

Maru Campos instó al exfiscal de Operaciones Estratégicas a que declare ante un juez, toda vez que cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chihuahua, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en la misma causa penal que el exfiscal César Jáuregui Moreno.

Asimismo, este martes se dio a conocer por parte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que Arturo Zuany también tiene una orden de aprehensión en el fuero federal.

Cabe señalar que Arturo Zuany promovió un recurso de amparo en contra de la orden de aprehensión en el fuero local, de la cual existe una suspensión provisional.