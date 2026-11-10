Maru Campos respalda a familias juarenses en condición de vulnerabilidad alimentaria

-Visita Comedor Comunitario del Parque Central, donde se han entregado casi 14 mil platillos desde su puesta en marcha

-Próximamente el Gobierno del Estado abrirá seis nuevos espacios en los centros comunitarios Mezquital, Concordia e Independencia II

La gobernadora Maru Campos acudió al Comedor Comunitario del Parque Central en Ciudad Juárez, para verificar la operatividad y eficiencia con la que se respalda a las familias en condición de vulnerabilidad alimentaria.

Durante su visita la mandataria constató las condiciones del lugar donde se han entregado 13 mil 874 platillos desde su puesta en marcha en noviembre de 2025 a más de 700 beneficiarios.

El Gobierno del Estado contempla la apertura de seis nuevos espacios en los centros comunitarios Mezquital, Concordia e Independencia II, así como en asociaciones civiles, iglesias y el Centro Social Infonavit Casas Grandes.

Con estas incorporaciones se prevé ampliar la cobertura a 15 comedores en la zona fronteriza, incluido el ubicado en el municipio de Guadalupe.

Durante su recorrido, la mandataria estatal interactuó con las personas que diariamente acuden a este espacio, las cuales agradecieron los apoyos recibidos a través de los programas NutriChihuahua y MediChihuahua.

Además de escuchar sus inquietudes, les reiteró su compromiso de continuar con el respaldo a las familias juarenses. También saludó y platicó con el personal del Comedor y participó en la preparación y distribución de los alimentos.

La titular del Ejecutivo estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Salvador Carrillo y la subsecretaria de la dependencia en la Zona Norte, Austria Galindo.

Actualmente, el Gobierno del Estado cuenta con 50 comedores comunitarios activos en la entidad, ocho de los cuales se encuentran en esta ciudad fronteriza.

De manera adicional, a nivel estatal la SDHyBC ha entregado 111 mil 305 despensas, de las cuales 14 mil 480 corresponden a familias de Ciudad Juárez.

Además, la dependencia cuenta con un equipo de nutriólogos, que realiza supervisiones nutricionales a las y los usuarios, y brinda capacitación, orientación, atención y canalización, además de proporcionarles material informativo.