Celebra CEJUM el Concurso Infantil de Catrinas y Catrines “Raíces que Perduran”

Con el objetivo de fomentar la creatividad, el reciclaje y las tradiciones mexicanas, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) realizó un concurso infantil de catrinas y catrines titulado “Raíces que Perduran”, en el que obtuvo el primer lugar, la niña de 7 años de edad, Michelle P.E.

El evento se realizó en el auditorio Rodolfo Cruz Montes en la ciudad de Chihuahua donde se reconoció el talento de niñas, niños y adolescentes en un entorno seguro para fortalecer sus habilidades socioemocionales, la empatía y la convivencia familiar a través de vestuarios elaborados con materiales reciclados.

La jornada estuvo encabezada por la directora general del CEJUM, Tatiana Carrión Lara, junto a coordinadoras municipales. Además, contó con presentaciones artísticas de Sky Sport Center, la academia R-dance y la saxofonista Alma Peña Rayos.

Durante la reunión, autoridades de CEJUM expresaron que este importante logro representa no solamente un reconocimiento a la participación y talento, sino también una oportunidad para preservar, promover y transmitir nuestras tradiciones mexicanas, fortaleciendo desde la niñez el orgullo por nuestras raíces y nuestra identidad cultural.

Para reconocer la interacción de la niñez, se entregaron incentivos gracias al apoyo de la empresa Industrial Automation Solutions —que donó seis tablets— y del CEA, que otorgó termos con útiles escolares.

Mediante estas actividades, el CEJUM reafirma su compromiso con el desarrollo sano de las infancias y la preservación de la identidad cultural, y también el personal del Centro de Justicia para las Mujeres “Paloma Angélica Escobar Ledezma” (CEJUM) Chihuahua, agradeció la invitación y las atenciones brindadas al generar estos espacios de participación, convivencia y expresión para las niñas y niños.