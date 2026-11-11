Pedro Hernández, ex portero del Atlas, es detenido en Texas por tráfico de relojes falsos

El ex portero del Atlas, Pedro Hernández Calderón, fue detenido en Texas por su presunta participación en el tráfico de productos falsificados.

Según un comunicado de United States Attorney’s Office Southern District of Texas, Hernández enfrentará un proceso judicial y permanecerá bajo custodia mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Según la denuncia, el pasado 5 de octubre las autoridades incautaron en Anchorage, Alaska, cuatro relojes de lujo falsificados que tenían como destino un almacén en Laredo.

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Se hallaron fotografías, comunicaciones y registros de envío que documentan la operación, según informaron autoridades del sur de Texas en un comunicado.

De ser hallado culpable, Hernández podría enfrentar una condena de hasta 10 años en una prisión federal y una posible multa de 2 millones de dólares.

El ex portero se desempeñó como guardamenta en equipos como el Santos Laguna, Atlas, Necaxa e Irapuato. Debutó como profesional en 2003 con Delfines de Coatzacoalcos y en diciembre de 2005 llegó a la Primera División con Santos.