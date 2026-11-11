Detuvo Policía Municipal a motociclista con aparente cristal en Camino Real

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre de 2026.- Elementos del Grupo de Reacción K9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 53 años en la colonia Camino Real, luego de localizarle dos envoltorios con una sustancia con características similares a las del cristal.

Durante recorridos preventivos por el distrito León, en el cruce de la calle Paseos Ecuestre y avenida Paseos del Pastizal, los policías observaron al conductor de una motocicleta roja que circulaba de manera errática, en zigzag entre los carriles, por lo que le indicaron que se detuviera.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre adoptó una actitud agresiva y, durante una inspección, le localizaron dos envoltorios de plástico transparente con una sustancia blanca y granulosa con un equivalente a 5 porciones.

Quien se identificó como Samuel J. V. fue detenido por su probable participación en delitos contra la salud y trasladado al Centro de Detención Zona Sur, para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada. La motocicleta fue depositada en el corralón de dicha dependencia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.