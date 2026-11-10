Suman esfuerzos dependencias estatales para apoyar a familias de Ocampo ante la temporada invernal

El Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, llevó apoyos alimentarios, cobijas, útiles escolares y paquetes para el sector rural a familias del municipio de Ocampo, ante la llegada de las bajas temperaturas a la Sierra Tarahumara.

La jornada reunió acciones de distintas secretarías para atender necesidades prioritarias de la población, principalmente en materia de alimentación, protección ante el frío, educación y actividades productivas.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) distribuyó 200 apoyos de maíz y frijol, así como 200 cobijas.

Por su parte, el DIF Estatal entregó 125 paquetes alimenticios y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), otros 100.

En materia educativa, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó 2 mil 761 paquetes de útiles escolares y mil 178 mochilas para niñas, niños y jóvenes.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) aportó 100 kits para el combate al gusano barrenador, en apoyo a las actividades del sector rural.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado suma esfuerzos para atender las necesidades de las familias de Ocampo y fortalecer las condiciones de bienestar de las comunidades de la Sierra Tarahumara.