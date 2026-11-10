Diputados federales del PRI exigen mayores recursos para Chihuahua en agua, carreteras y hospitales en el Presupuesto 2027

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, informó que legisladores federales del tricolor presentaron una proposición con punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para exhortar a diversas autoridades federales a fortalecer las inversiones destinadas al estado de Chihuahua en materia hídrica, infraestructura carretera y servicios de salud, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

El legislador explicó que la propuesta busca que las necesidades prioritarias de los 67 municipios de Chihuahua sean consideradas en la programación del gasto público federal, mediante recursos suficientes, calendarios de ejecución y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados de las inversiones.

Recordó que en materia hídrica, es necesario impulsar un programa emergente de atención a la sequía, cuya inversión estimada asciende a 3 mil 500 millones de pesos, además de fortalecer los proyectos de abastecimiento de agua potable, modernización de sistemas de riego y construcción de infraestructura hidráulica.

Entre las obras prioritarias mencionó los acueductos de Creel y San Rafael, infraestructura de potabilización en Ciudad Juárez y proyectos para mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en distintas regiones de la entidad.

Respecto a la infraestructura carretera, Alex Domínguez señaló que Chihuahua requiere una inversión aproximada de 9 mil millones de pesos para atender integralmente el deterioro de la red carretera federal, particularmente en 15 tramos identificados históricamente con necesidades de rehabilitación mayor.

Asimismo, destacó la importancia de concluir, ampliar y modernizar la carretera federal 24, conocida como Vía Corta Chihuahua–Parral, considerada una ruta estratégica para el transporte de mercancías, la actividad ganadera, el comercio y la conectividad entre la capital y el sur del estado.

El dirigente del tricolor también hizo referencia a proyectos de conectividad regional, como la modernización del cruce fronterizo San Jerónimo–Santa Teresa, el corredor Juárez–Zaragoza–Porfirio Parra y obras carreteras pendientes en Cuauhtémoc.

En materia de salud, el legislador priísta reiteró la necesidad de avanzar en la sustitución del Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del ISSSTE, en la ciudad de Chihuahua, inmueble que durante noviembre cumple 56 años de antigüedad.

Subrayó que también se ha planteado la construcción de un nuevo hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en Cuauhtémoc y la Sierra Tarahumara.

De igual manera, señaló las necesidades de atención médica en Ciudad Jiménez, donde se han documentado señalamientos sobre insuficiencia de especialistas, dificultades para acceder a estudios clínicos, desabasto de medicamentos y limitaciones en los servicios de atención obstétrica.

Alex Domínguez explicó que el punto de acuerdo contempla exhortos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, así como un llamado a fortalecer la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

La proposición legislativa fue suscrita por los diputados federales priistas Graciela Ortiz González, Paloma Domínguez Ugarte, Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega y Noel Chávez Velázquez, quienes plantearon la necesidad de atender las demandas de infraestructura y servicios públicos de Chihuahua.

Finalmente, el presidente estatal del PRI destacó que el objetivo de esta iniciativa parlamentaria es que las necesidades de Chihuahua se traduzcan en proyectos presupuestados, obras ejecutadas y mejores servicios para la población, mediante compromisos institucionales verificables.