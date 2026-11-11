Brasil detiene a funcionario acusado de filtrar información a amigo de Flávio Bolsonaro 

Río de Janeiro. La Policía Federal de Brasil detuvo este martes por la mañana en Brasilia a un funcionario del Superior Tribunal de Justicia (STJ) acusado de haber filtrado información reservada a un amigo y socio del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro.

“El investigado habría facilitado el acceso indebido de una tercera persona a informaciones de procesos en tramitación en la corte”, informó la Policía Federal en un comunicado​​​.

Según la prensa brasileña, el detenido es Humberto Fontoura Pradera, y la persona que habría accedido a esa información es el abogado Willer Tomaz, muy cercano a Bolsonaro.

Tomaz y Bolsonaro son investigados en una causa que tramita el Supremo Tribunal Federal (STF) por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.