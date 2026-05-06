Crisis de lesiones en Houston: Carlos Correa estaría fuera semanas

El campocorto de los Houston Astros, Carlos Correa, fue descartado para el partido del martes por la noche contra Los Ángeles Dodgers, tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo mientras practicaba en la jaula de bateo antes del juego.

El mánager Joe Espada informó que Correa tenía programada una cita con un especialista en pies el miércoles por la mañana y que los Astros tendrían más información sobre su lesión después de esa cita.

MLB.com, citando fuentes, calificó la lesión como grave y agregó que Correa podría estar fuera de juego durante semanas, e incluso meses, mientras se recupera.

Correa no estuvo disponible para la prensa después de la victoria de Houston por 2-1, ya que había abandonado el estadio.

Fue el segundo día consecutivo que Houston descartó a un jugador aproximadamente una hora antes del partido. El receptor Yainer Díaz fue retirado de la alineación el lunes tras lesionarse el oblicuo durante la práctica de bateo.

Los Astros cambiaron a Nick Allen de la tercera base al campocorto para ocupar el puesto de Correa en la defensa, y Braden Shewmake entró en la alineación para jugar en la tercera base.