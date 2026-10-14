Trabajadores del IMSS marchan en rechazo a propuesta salarial en víspera de consulta sindical

Ciudad de México. Cerca de las cuatro de la tarde inició la marcha nacional de trabajadores del Instituto Nacional de Seguro Social (IMSS) en rechazo a la propuesta de aumento salarial de 2.9 por ciento, en demanda de insumos y medicamentos, así como la salida del dirigente nacional del sindicato, Rafael Olivos Hernández.

El contingente avanza sobre la calle Baja California, y participan empleados de diversos estados, entre ellos, Puebla, Morelos, Querétaro, Toluca y Guerrero. Asimismo, acompañan sindicatos de otros gremios, como docentes, electricistas y petroleros.

“Secciones unidas jamás serán vencidas”, “Fuera Olivos”, “Si Olivos pudiera, a su madre vendiera”, y “Gobierne quien gobierne los derechos se defienden”, son algunas de sus consignas.

Avanza marcha sobre ambos lados de Insurgentes para dirigirse a oficinas centrales del IMSS

Al grito de: “Pueblo escucha, esta también es tu lucha”, “congreso extraordinario” y “después de trabajar venimos a marchar”, el contingente de la marcha nacional de personal de salud del IMSS, tomó ambos lados de Insurgentes para dirigirse a las afueras de las oficinas centrales del Seguro Social, en Reforma.

Los manifestantes, que repudian a su dirigencia sindical, encabezada por el doctor Rafael Olivos y han expresado que el alza salarial de 2.9 por ciento al tabulador es “precaria” señalan que “es mentira que el IMSS esté bien”.

Frente a la sede el IMSS se mantiene el plantón, que fue instalado tras el “fracaso de la mesa de diálogo” realizada en la Secretaría de Salud de Gobernación, el jueves pasado, y en la que la dependencia fungió como mediadora.

Una de las enfermeras que participan en la manifestación es Maricela López, quien labora en el Hospital General Zona número 30 en Iztacalco. Expresó las carencias a las que se enfrentan, desde personal hasta insumos básicos:

“Hay falta de personal. No sabemos por qué. A veces no se cubren las plazas de vacaciones, enfermedades o ausentismos…. llevamos años con deficiencia. Además ha bajado mucho la calidad de los insumos”.

No obstante, destacó que una de las molestias y los motivos por los que hoy salió a manifestarse “es porque el aumento real al salario que hicieron, a mí en mi categoría que soy enfermera general, es de 100 pesos. Eso es lo que me van a subir el 16 de noviembre… Soy mamá soltera, tengo un hijo en la universidad y una pequeña en primaria, entonces realmente es un insulto al trabajo que realizamos cada día”.

Indicó que por ello mañana en la consulta sobre la propuesta salarial, ella y varios de sus compañeros votarán por el no.

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Varios de los manifestantes portan sus batas blancas, hay personal eventual y operadores de ambulancia, y en la movilización igualmente participan pacientes que se han sumado para apoyar las demandas de quienes los atienden.

En la víspera de la Consulta Salarial 2026-2027 que realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), para consultar a la base sobre la propuesta de incremento a las percepciones, personal de salud e integrantes de organizaciones solidarias llegaron a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI para marchar, tentativamente hacia avenida Reforma a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los trabajadores rechazan el alza salarial aprobada en el 65 Congreso Nacional Ordinario de septiembre pasado de 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 a prestaciones. Asimismo demandan insumos y medicamentos así como contratación de más personal para acabar con la sobrecarga de trabajo.

Foto Luis Castillo

Al grito de “el pueblo consciente se une al contingente” y “no hay torundas, no hay alcohol, pero sí hay corrupción” y con pancartas en las que se leía: “héroes en la pandemia, olvidados en la nómina” y “trabajamos bajo protesta por un aumento salarial digno”, el personal sanitario exigió una vez más la salida de su dirigente, el doctor Rafael Olivos.

En un “Manifiesto Nacional por la Defensa de la Salud, el Trabajo y la Seguridad Social”, los trabajadores del seguro social denunciaron la crisis que enfrenta el sistema de salud y seguridad social en México, “caracterizada por la falta de presupuesto, desabasto de medicamentos y materiales, escasez de personal, saturación de hospitales, largas esperas para recibir atención médica especializada y bajos salarios.”

En el documento precisan que las exigencias de atender a más pacientes en menos tiempo, afectan tanto las condiciones laborales como la calidad y oportunidad de los servicios médicos.

Foto Luis Castillo

Por ello, consideran que el problema no debe resolverse únicamente aumentando la productividad, sino destinando más recursos económicos, contratando personal y mejorando la infraestructura hospitalaria.

Sus principales exigencias son: aumento salarial del 10 por ciento, dotación de material, equipo y personal para garantizar una atención médica oportuna y de calidad y el regreso del régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores. Expresan su rechazo a las Afores.

Asimismo repudian los cambios estatutarios que derivaron en una “ley mordaza que reprime el derecho de la libre expresión de los trabajadores.”

Entre los manifestantes también marcharon alumnos de las Facultades de Medicina y Enfermería y Obstetricia ( Feno) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

José estudia enfermería y laboral en el Hospital General de Zona número 32 del IMSS. Señaló que las condiciones laborales no son dignas. “La lucha es por el derechohabiente, por insumos y medicamentos para su atención. No hay jeringas, no hay alcohol, no hay pañales, agujas, también falta personal. Para un turno de 12 horas nos dejan cuatro equipos.”nos tocan 20 pacientes por servicio, eso ocasiona que al paciente no se le brinde una atención digna. No me alcanza el tiempo para atender a un paciente por más de una hora” lamentó.

Foto Luis Castillo

También demandan que el presupuesto para salud alcance al menos el 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y modificaciones a la Ley del Seguro Social que garanticen su viabilidad financiera.

Proponen fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratar más personal, asegurar el suministro de medicamentos y revisar los modelos de productividad que priorizan la cantidad de consultas sobre la calidad de la atención.

“También solicitamos que las autoridades establezcan un diálogo efectivo con los trabajadores y ofrezcan soluciones concretas a sus demandas”.

“Sostenemos que defender los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social significa defender el derecho de la población a recibir atención médica digna, oportuna y de calidad.”

Aseguraron que el objetivo es impulsar cambios de fondo en las políticas de salud y seguridad social para que la falta de recursos no perjudique ni al personal médico ni a los derechohabientes.