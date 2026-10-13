No basta con decir que hay libertad para protestar, hay que atender las demandas del sector salud: Villalobos por crisis en el IMSS

Con la presentación de videos sobre las protestas del personal de salud y una grabación relacionada con presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, el diputado del PRI, José Luis Villalobos García, cuestionó desde la tribuna del Congreso del Estado el manejo del sistema público de salud y las decisiones tomadas por el Gobierno Federal.

En su participación, el legislador priista mostró dos videos de manifestaciones de trabajadores del sector salud, quienes han denunciado falta de medicamentos, insuficiencia de insumos médicos y condiciones laborales que dificultan la atención a los derechohabientes.

Villalobos señaló que las inconformidades se han extendido a distintas regiones del país, entre ellas Chihuahua, y mencionó protestas en entidades como Nuevo León, Sonora, Tabasco, Estado de México, Aguascalientes, Sinaloa, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tamaulipas y la Ciudad de México.

“¿Qué es lo que piden los trabajadores de la salud? Recursos necesarios para la ejecución, abasto de medicamentos, insumos médicos y mejoras en las condiciones laborales”, expresó.

El diputado también respondió al argumento de que actualmente existen protestas porque hay libertad para manifestarse. Recordó que las movilizaciones del personal médico tienen antecedentes históricos en México y consideró que atribuirlas únicamente a la libertad de expresión deja de lado las causas que han llevado a los trabajadores a salir a las calles.

En ese sentido, cuestionó que las autoridades federales recurran a explicaciones políticas mientras persisten las denuncias por desabasto, falta de insumos y condiciones laborales deficientes. Señaló que lo importante no es justificar por qué se manifiestan los trabajadores, sino atender las demandas que motivan sus protestas.

Como parte de su intervención, el diputado también presentó una grabación atribuida al empresario Amílcar Olán, cercano a integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, difundida previamente en investigaciones periodísticas sobre presuntas adjudicaciones directas de medicamentos con sobreprecios.

Los reportajes publicados en 2024 documentaron conversaciones relacionadas con adquisiciones de medicamentos para el IMSS en Tlaxcala y Sonora, por un monto conjunto cercano a los 100 millones de pesos, así como señalamientos sobre el presunto acceso a información privilegiada en procesos de contratación.

Villalobos cuestionó las posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a medicamentos, particularmente frente a las denuncias de pacientes y trabajadores que enfrentan dificultades para acceder a tratamientos.

El legislador también recordó la desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI y su posterior extinción, al considerar que los cambios realizados en el sistema de salud no han dado respuesta a las necesidades de la población.

Asimismo, se refirió al reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las dificultades con proveedores y la distribución de medicamentos, y cuestionó que estas deficiencias continúen mientras el personal médico mantiene sus protestas.

Villalobos sostuvo que las manifestaciones no deben minimizarse ni convertirse únicamente en un debate político sobre la libertad de expresión, pues detrás de cada protesta existen trabajadores que demandan mejores condiciones para desempeñar sus funciones y pacientes que necesitan recibir sus tratamientos.