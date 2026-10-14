Abandonan casi 7 kilos de cristal ocultos en maletas en Praderas del Sur

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, aseguraron 6.776 kilogramos de la droga conocida como cristal, que localizaron abandonada en un terreno de la colonia Praderas del Sur, en la ciudad de Chihuahua.

Los agentes realizaban labores de investigación por la calle Praderas de Malaui, cuando conocieron que, en un camino de terracería, junto a una barda de una construcción se encuentran tres maletas de color negro.

Al acudir al lugar señalado para verificar la información, tuvieron a la vista, entre la maleza, una cortina para baño en color azul con blanco y gris, y al moverla encontraron tres maletas de color negro, en cuyo interior se observan diferentes bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia cristalina y granulosa con las características de la droga denominada cristal.

Solicitaron la presencia de peritos en criminalística de Servicios Periciales, para la fijación fotográfica, y procedieron al aseguramiento para su debida puesta a disposición del Ministerio Público.