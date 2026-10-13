“¿Hasta cuándo tiene que esperar la gente en Chihuahua para que el IMSS funcione?”: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, pidió al IMSS y al Gobierno Federal respuestas concretas sobre la atención que reciben los derechohabientes en Chihuahua. El legislador planteó que se informe públicamente cómo está el abasto de medicamentos e insumos, cuántos trabajadores y especialistas hay por unidad, qué vacantes existen y cuáles fueron las afectaciones provocadas por las suspensiones de servicios.

Chávez también respaldó las demandas del personal médico, de enfermería y administrativo que ha señalado problemas salariales y falta de herramientas para realizar su trabajo. “Estamos con ellos en la exigencia de su salario y estamos con ellos en la exigencia de que les den lo mínimo indispensable para trabajar”, expresó al señalar que sus movilizaciones deben atenderse sin trasladar el costo del conflicto a los pacientes.

El coordinador pidió además un balance de cuántas consultas, estudios, cirugías y trámites fueron suspendidos, cuántos pacientes tuvieron que ser reprogramados y qué medidas se tomarán para atender esas afectaciones. También solicitó conocer qué porcentaje de recetas se surte realmente y contar con información sobre personal, turnos, especialidades y plazas vacantes en las unidades del IMSS en Chihuahua.

Finalmente, planteó exigir un calendario verificable para el nuevo Hospital Regional de Chihuahua, que incluya el proyecto y recursos en el presupuesto federal de 2027. Señaló que el tema del terreno no debe seguir siendo un obstáculo y pidió que el IMSS defina con claridad cuándo, con qué presupuesto y bajo qué ruta se construirá el hospital que Chihuahua ha solicitado durante años.